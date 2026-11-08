Frenan evaluación a trabajadores del Poder Judicial; confirman labores normales este lunes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y las dirigencias de los Sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) alcanzaron un acuerdo para reformar el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, garantizando que dicho mecanismo no tendrá carácter sancionatorio ni derivará en la separación del cargo de los servidores públicos.

La resolución se dio tras una reunión de trabajo celebrada en la sede del Máximo Tribunal, convocada para atender las inquietudes presentadas por la base trabajadora tras la publicación, el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026.

Modificaciones al acuerdo

Las representaciones institucionales y sindicales pactaron modificar el instrumento normativo para precisar sus alcances y eliminar puntos de conflicto:

Sin efectos punitivos: Se modificará el texto para dejar asentado que el objetivo único de la evaluación es fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando cualquier apartado que sugiera sanciones o pérdida del empleo.

Eliminación de evaluaciones extraordinarias: Se suprime la facultad de los titulares de los órganos jurisdiccionales para solicitar evaluaciones extraordinarias a su personal.

Ajuste en la ponderación: Se revisarán y modificarán los porcentajes de evaluación en los rubros que contengan criterios subjetivos.

Los cambios sustantivos serán publicados formalmente en el DOF a la brevedad.

Las partes acordaron el establecimiento de mesas de diálogo permanentes para abordar otros temas de interés para los trabajadores y garantizar la operatividad de los tribunales y juzgados del país.

Con este acuerdo, las autoridades y representaciones gremiales confirmaron que la totalidad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación laborarán con normalidad a partir del lunes 9 de noviembre.

Con información de López-Dóriga Digital