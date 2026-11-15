Incrementarán el monto de la Pensión Bienestar, ¿a partir de cuándo?

Las pensiones Bienestar, en especial la de adultos mayores, verán un incremento en el monto.

El aumento se concretará en el primer minuto del próximo año, cuando se haga efectivo el Paquete Económico 2027.

El Gobierno de México sostiene que los Programas para el Bienestar tendrán incrementos por encima de la inflación.

Para 2027 la Secretaría de Hacienda destinará 543 mil 498.4 millones de pesos para los programas sociales, un aumento de casi 20 millones de pesos respecto a este 2026.

¿Cuándo depositarán la Pensión Bienestar con aumento en el monto?

Será en los primeros días del próximo año cuando los adultos mayores reciban la Pensión Bienestar, correspondiente al primer bimestre de 2027, enero-febrero.

Actualmente, los mayores de 65 años reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses.

En tanto, el programa Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos; las personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos y las madres trabajadoras mil 650 pesos.

Para un mejor manejo de los recursos, el Banco del Bienestar actualizó su aplicación móvil para permitir a los beneficiarios de las pensiones realizar transferencias sin el pago de comisiones, y más.

Con información de Radio Fórmula