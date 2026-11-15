Abre Municipio espacios para impulsar a nadadores chihuahuenses rumbo a la Olimpiada Nacional

-Cerca de 400 nadadores de cinco municipios participaron en la competencia, donde jóvenes buscaron mejorar sus marcas rumbo a la Olimpiada Nacional

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre de 2026.- Para impulsar el talento deportivo y brindar espacios donde niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar sus habilidades, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, apoyó la realización del Campeonato Estatal de Natación en el Centro Deportivo Municipal Tricentenario, que reunió a cerca de 400 competidores de distintos municipios de Chihuahua.

Durante tres días, nadadores de 25 clubes provenientes de Delicias, Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua Capital participaron en las distintas pruebas del campeonato, organizado por la Asociación Chihuahuense de Natación y Aguas Abiertas, que también permitió a deportistas de categorías juveniles buscar marcas competitivas rumbo al proceso selectivo de la Olimpiada Nacional.

Entre los participantes estuvieron representantes de los centros deportivos municipales Norte, Niño Espino y Tricentenario, quienes pusieron a prueba su preparación y habilidades junto a deportistas de otros clubes del estado.

Con el apoyo a este tipo de encuentros y la disponibilidad de instalaciones deportivas municipales, el Gobierno Municipal contribuye a generar oportunidades de competencia y preparación para las nuevas generaciones de nadadores chihuahuenses.