De la academia a las calles: policías municipales realizan su labor en Chihuahua Capital

-Tras diez meses de preparación, las y los agentes se incorporaron a la corporación para brindar atención y protección a las familias

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre de 2026.- Después de diez meses de formación, las y los integrantes de la generación más reciente de la Policía Municipal de Chihuahua comenzaron una nueva etapa: llevar a las calles los conocimientos adquiridos en la academia y ponerlos al servicio de las familias de Chihuahua Capital.

Durante su preparación, además de adquirir herramientas para desempeñar sus funciones policiales, aprendieron la importancia de la proximidad social, que comienza con acciones tan sencillas como escuchar a una persona, comprender su situación y brindarle orientación o auxilio cuando lo necesita.

Para quienes hoy portan el uniforme de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), esta nueva responsabilidad implica actuar con disciplina, respeto y cercanía, conscientes de que cada encuentro con la ciudadanía representa una oportunidad para generar confianza y responder a las necesidades de la comunidad.