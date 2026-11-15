Emite Municipio alerta vial por trabajos de mantenimiento en el alumbrado público del Periférico de la Juventud

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre de 2026.-* El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, informa a la ciudadanía que, este lunes 16 de noviembre, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en el sistema de alumbrado público en el Periférico de la Juventud, en sentido de sur a norte.

Las actividades se realizarán en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, por lo que se exhorta a los conductores a tomar sus precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal que se encuentre en la zona.

Debido a estas labores, se presentará una afectación parcial en el carril central, la cual avanzará de manera continua conforme se desarrollen los trabajos.

Por lo anterior, se exhorta a los automovilistas a conducir con precaución, disminuir la velocidad, respetar los señalamientos y atender las indicaciones del personal que se encontrará trabajando en la zona.