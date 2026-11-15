Canacintra Chihuahua anuncia relevo en su Dirección General

Chihuahua, Chih.— La Cámara Nacional de la Industria de Transformación Chihuahua informó un relevo en su Dirección General, luego de que el presidente del organismo, Sergio Gramer Quiñónez, designara a Sonia Carrasco como nueva titular del área.

Carrasco asumirá la responsabilidad en sustitución de Alicia Terrazas, quien concluye una etapa de trabajo dentro de la Cámara para continuar con proyectos personales.

Gramer Quiñónez reconoció la labor realizada por Terrazas durante su gestión y agradeció su compromiso con CANACINTRA Chihuahua, particularmente en el acompañamiento a los afiliados, la operación institucional y el desarrollo de los distintos programas impulsados por el organismo.

“Agradecemos profundamente a Alicia por su trabajo, su entrega y por todo lo que aportó a CANACINTRA Chihuahua. Le deseamos mucho éxito en los proyectos que emprenda en esta nueva etapa”, expresó.

Sobre la llegada de Sonia Carrasco, el presidente de la Cámara manifestó su confianza en que dará continuidad al trabajo institucional y fortalecerá la atención a las empresas afiliadas.

“Sonia cuenta con nuestra confianza para encabezar esta nueva etapa. Queremos una Cámara cercana a sus socios, con capacidad de respuesta, de vinculación y con una agenda enfocada en generar oportunidades para la industria”, señaló Gramer.

CANACINTRA Chihuahua destacó que el relevo se llevará a cabo de manera ordenada, manteniendo la continuidad de los proyectos, servicios y acciones que actualmente desarrolla el organismo.

Gramer reiteró finalmente que la prioridad seguirá siendo acompañar a las empresas, fortalecer la representación del sector industrial y generar mejores condiciones para su crecimiento.

“A nuestros agremiados queremos decirles que seguimos trabajando con el mismo compromiso: escuchar, acompañar y construir soluciones para nuestras empresas. Porque cuando la industria avanza, Chihuahua avanza”, concluyó.