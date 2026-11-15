Conoce las fechas de entrega del programa alimentario Mi Beca Chihuahua para personas adultas mayores

H. Ciudad de Chihuahua, Chih. Domingo 15 de noviembre del 2026.- El DIF Municipal de Chihuahua informa a las personas beneficiarias del Programa Alimentario del Adulto Mayor, las fechas, horarios y Centros Comunitarios donde se realizará la entrega correspondiente a esta semana.

Del martes 17 al jueves 19 de noviembre, las y los beneficiarios podrán acudir al Centro Comunitario o CEDEFAM que les corresponde, en el horario previamente asignado.

Las entregas se realizarán de la siguiente manera:

17 de noviembre:

Riberas, 9:00 horas

El Porvenir, 10:00 horas

Sahuaros, 13:30 horas

18 de noviembre:

Chihuahua 2000, 9:00 horas

19 de noviembre:

Quintas Carolinas y gente inscrita en Nuevo Triunfo, 10:30 horas

Es importante recordarles a las personas beneficiarias que no es necesario acudir a horas previas a la entrega y que deberán presentarse en el horario asignado, llevando consigo el carnet que les fue otorgado al momento de registrarse como beneficiarios, así como también una identificación oficial.

Para mayores informes, pueden comunicarse al 072, extensiones 2232 y 2239, o acudir directamente a las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en C. Carbonel No. 4106.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores y sus familias.