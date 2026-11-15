Árbitros de la NFL tendrán turno doble tras suspensión de vuelos en EU

Cuatro oficiales de la NFL realizarán un raro turno doble el domingo, arbitrando dos juegos como resultado de los problemas de viaje en toda la liga creados por la parada en tierra de la FAA del viernes.

El árbitro Don Willard, el árbitro Terry Killens, el juez de campo Jabir Walker y el juez lateral Justin Larrew trabajarán en el juego Dolphins-Colts a la 1 p.m. ET de los Estados Unidos en Indianapolis antes de conducir 110 millas hasta Cincinnati para el Steelers y Bengals, que comienza a las 8:20 p.m. hora del este.

Las asignaciones ajustadas son parte del plan más amplio de la NFL para reasignar oficiales a juegos que se encuentren a poca distancia de sus ciudades de origen.

Willard, quien normalmente trabaja como juez lateral, arbitrará ambos juegos el domingo. La liga anunció el domingo por la mañana que Killens, Walker y Larrew se unirían a Willard en la inusual doble asignación.

“Esta es una situación única y sin precedentes que ha requerido que todos nuestros oficiales hagan ajustes y, en algunos casos, viajen muchas millas en automóvil para llegar a los lugares de juego”, dijo el domingo Scott Green, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Árbitros de la NFL, en un comunicado.

“Sin embargo, a lo largo de sus carreras, todos los oficiales han enfrentado viajes no publicitados y otros problemas variados, lo que significa que tienen experiencia trabajando en situaciones menos que ideales, en muchos juegos en todos los niveles de juego. Nuestros miembros harán lo que siempre han hecho, que es trabajar los juegos lo mejor que puedan sin importar la situación”.

La NFL dijo que cada uno de los 17 equipos de árbitros de la liga tiene un árbitro de respaldo identificado, que entrena durante todo el año para trabajar en la posición de árbitro en caso de que surja la necesidad.

Las aerolíneas en todo Estados Unidos han trabajado todo el fin de semana para recuperarse de la parada en tierra más larga a nivel nacional en 25 años, que canceló más de 2,000 vuelos, propagó efectos en cadena por todo el mundo, dejó pasajeros varados y obligó a equipos deportivos profesionales y universitarios a buscar transporte alternativo.

La parada a nivel nacional, atribuida a la incorporación de nueva tecnología al sistema de control de tráfico aéreo del país que provocó comunicaciones “intermitentes” y fallos en los radares, fue la segunda desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Con información de The Associated Press y ESPN