Trabajando en equipo seguimos haciendo grande al campo: Manque Granados en encuentro con APRONUEZ

-Destaca Manque labor y compromiso de productores de APRONUEZ

-Regresó a la comunidad de El Sauz para dar continuidad a gestiones y proyectos, además de entregar apoyos para trabajadores y sus familias

La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, atendió la invitación a un encuentro con productores, trabajadores y familias de la Asociación de Productores de Nuez Pecanera del Municipio de Chihuahua, A.C. (APRONUEZ), en donde escuchó las necesidades del sector rural, para dar continuidad a las gestiones del campo chihuahuense.

El evento, realizado en El Sauz, reunió a autoridades de los diferentes órdenes de Gobierno, así como a familias de comunidades aledañas, con el fin de dar seguimiento a los retos y avances de esta región rural chihuahuense, perteneciente al Distrito Sexto Federal.

Manque Granados habló de las dificultades que atraviesa el campo por la sequía y lamentó la reducción y desaparición de programas federales como el subsidio de Liconsa. Señaló que desde la Cámara de Diputados ha defendido mayores recursos para el campo, el agua, la tecnificación, infraestructura, salud y educación.

Durante el encuentro también planteó llevar a El Sauz los talleres de emprendimiento que realiza en distintas comunidades, con capacitación en oficios que puedan convertirse en una fuente adicional de ingreso para las familias, y señaló que el objetivo no es limitarse a entregar apoyos, sino acercar herramientas para salir adelante.

La diputada destacó que mantener comunicación con las comunidades permite regresar con nuevas gestiones y construir soluciones junto con quienes conocen de primera mano sus necesidades. “Si no lo hacemos juntos, en equipo, no vamos a llegar lejos”, afirmó.

Como parte de la visita se llevaron útiles escolares, mochilas y apoyos alimentarios, además de recibir nuevas solicitudes de los habitantes para atender sus necesidades.

En el encuentro participaron Juan Barrio, presidente de Apronuez; Jesús Carrillo, secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Estado; Armando Gutiérrez Torres, director de Desarrollo Rural del Municipio; y Miguel Tarango, presidente seccional de El Sauz.