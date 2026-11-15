¿Sabías que tu emergencia comienza a atenderse mientras sigues hablando al 9-1-1? Conoce cómo funciona

-La Policía Municipal explica por qué es importante permanecer en la línea y proporcionar información precisa durante una llamada de emergencia

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre de 2026.- Cuando una persona llama al 9-1-1, no necesariamente tiene que terminar de explicar lo sucedido para que comience la atención de su reporte. La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informa que, mientras el personal operador continúa recabando datos, la emergencia puede canalizarse al servicio correspondiente y compartirse la información con las unidades asignadas.

Por ello, es importante permanecer en la línea y proporcionar la ubicación más precisa posible, incluyendo nombres de calles, cruces o puntos de referencia que permitan localizar el sitio. También es fundamental informar si hay personas lesionadas, situaciones de riesgo u otras circunstancias que deban conocer los cuerpos de emergencia.

Si durante la llamada la situación cambia o se cuenta con nuevos datos, estos pueden comunicarse de inmediato, ya que el personal operador puede actualizar el reporte y transmitir la información a las unidades que atienden la emergencia.

La Policía Municipal recomienda mantener la calma, responder con claridad, describir únicamente lo que se observa desde un lugar seguro y seguir las indicaciones del personal operador hasta que señale que puede finalizarse la llamada.