Asesinan al reportero Eduardo Flores en Acapulco; exigen investigación transparente

El reportero Eduardo Flores fue asesinado en Acapulco, Guerrero.

La noche del 14 de noviembre autoridades fueron alertaron sobre la presencia de un hombre tirado en calles de la colonia Canuto Nogueda.

Autoridades confirmaron que la víctima ya había muerto.

Al cabo de varias horas se identificó al hombre como Eduardo Flores Salado, reportero de Enfoque Informativo.

Primeros informes señalan que presentaba huellas de estrangulamiento.

¿Quién era Eduardo Flores?

Eduardo Flores Salado, mejor conocido como ‘Lalito’ o ‘Edu’, era un reportero de Acapulco con amplia trayectoria.

Cubrió temas de seguridad, cultura, espectáculos, ciudad y turismo.

Trabajó en el extinto periódico Novedades Acapulco y en los últimos años colaboró con Enfoque Informativo.

Su trabajo se centró en temas de seguridad, derechos humanos, desapariciones, servicios públicos y las problemáticas sociales que afectan a Acapulco y a Guerrero”, expuso el último medio.

Exigen investigación transparente

El medio Enfoque Informativo condenó el asesinato de su reportero Eduardo Flores, a quien describió como “un profesional comprometido con el ejercicio periodístico”.

Su voz, su pluma y su dedicación representaban el compromiso diario de informar con responsabilidad y cercanía a la ciudadanía”, apuntó.

El medio sostuvo que el crimen constituye además un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada.

De esta forma, exigió una investigación exhaustiva, transparente, profesional y sin dilaciones que permita el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y la aplicación de todo el peso de la ley.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los servicios periciales inició las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital