¡Recuerda! Este lunes 16 de noviembre habrá recolección de basura con normalidad

-Aunque es día inhábil, los camiones recolectores recorrerán sus rutas y horarios habituales

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 15 de noviembre de 2026.- El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos, recuerda a la ciudadanía que mañana lunes 16 de noviembre el servicio de recolección de basura habitacional operará con normalidad, por lo que las familias podrán sacar sus residuos en los horarios acostumbrados.

Aunque este lunes es día inhábil por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, los camiones recolectores realizarán sus recorridos habituales. Se recuerda que este servicio únicamente se suspende el 25 de diciembre, 1 de enero, Viernes Santo y Sábado Santo.

Para realizar reportes relacionados con la recolección de basura, la ciudadanía puede comunicarse al Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), al 072, o utilizar la aplicación Marca el Cambio.