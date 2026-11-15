Hutíes atacan con dos misiles aeropuerto y centro financiero de Riad, en Arabia Saudita

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, afirmó que el grupo atacó este domingo el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad y su centro financiero con dos misiles balísticos, informó Al Jazeera.

Añadió que el grupo también atacó a las fuerzas saudíes con seis misiles balísticos en el campamento de Qa’wa, en el sur de Yemen, y en posiciones vecinas en la gobernación de Lahj.

Arabia Saudita no ha hecho comentarios sobre estas afirmaciones.

Antes, en un comunicado, el ejército yemení anunció “un redespliegue de sus fuerzas desde la región de Bab el Mandeb (…) para reforzar su presencia en las zonas donde las circunstancias actuales lo requieren”.

Con información de La Jornada