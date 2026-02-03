Incrementan costos de multas y depósito garantía para quienes interpreten narcocorridos en la capital

A partir del 1 de febrero, quedó actualizado el valor de la UMA de 113.14 a 117.31, comentó el subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Olivas, quien reiteró que a partir de este mes, promotores de espectáculos donde se pretenda traer a cantantes que hacen apología al delito o violencia contra la mujer, se les verá un aumento en el depósito garantía, diferente al año anterior, donde pagaban 705 mil pesos.

De acuerdo a lo que aparece reflejado en este 2026 por el depósito en garantía, serán 762 mil 515 pesos.

No obstante, la multa, en caso de que el concierto sea sancionado por hacer apología al delito o violencia contra la mujer, será de un millón 407 mil 720 pesos.

Cabe recordar que el recurso recaudado, es destinado al DIF Municipal y al Instituto Municipal de las Mujeres. Los más de 4 millones que resultaron de estas sanciones el año pasado, fueron destinados a la Casa Hogar de Niños y niñas que se inaugurará el próximo mes al sur de la ciudad.