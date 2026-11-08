Saldo blanco tras lluvias en la capital: atendió Policía Municipal caída de árbol

Chihuahua, Chih.— La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) reportó un saldo blanco tras las precipitaciones registradas la tarde de este sábado en Chihuahua Capital, en donde las corporaciones de auxilio atendieron únicamente un reporte derivado de las condiciones meteorológicas.

El incidente correspondió a la caída de un árbol en la vía pública, el cual fue canalizado por los elementos de seguridad sin que se registraran personas lesionadas ni daños materiales a terceros.

De manera preventiva, la corporación activó volantas de patrullaje en los sectores norte y sur de la ciudad para supervisar arroyos, canales y zonas de riesgo, concluyendo los recorridos sin novedades ni emergencias mayores que lamentar.