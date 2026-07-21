IMSS eligió terreno que donó Municipio, si no les gustó que compren uno: Santiago

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno reiteró que el terreno que se donó al IMSS cuando la gobernadora Maru Campos era alcaldesa de la capital fue elegido por el propio Instituto por lo que pidió que se defina a la brevedad una fecha para la construcción de un nuevo hospital.

En días pasados, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expresó que los terrenos ofrecidos desde el 2020 para construir un nuevo hospital en Chihuahua capital no cumplen con las condiciones legales, técnicas y de Protección Civil necesarias por lo cual, no se puede definir un presupuesto para el proyecto.

Al respecto, De la Peña mencionó que personal del IMSS vino a la ciudad de Chihuahua y la entonces alcaldesa les presentó varias opciones de terrenos, realizándose la donación de un predio de entre 8 y 9 hectáreas que ellos eligieron.

No obstante, pese a concretarse la donación, nunca se fijó un presupuesto por parte del IMSS: “paasaron los años y durante todos esos años no ha habido etiquetado recurso para construir un hospital. Eso es una mentira. Yo lamento que ellos insistan en seguir engañando a la gente. Ahora resulta que la culpa es de que Chihuahua no les ha regalado un terreno”.

El secretario destacó que si el IMSS tuviera voluntad de edificar otro hospital en el municipio, ya habrían recurrido a la opción de comprar un predio ante el descontento por las opciones que ofrece el Ayuntamiento y mencionó que con el dinero que se gastó en la megafarmacia, se habrían realizado dos clínicas en Chihuahua.

“Si no les gusta el terreno que les dio el Municipio, pues que lo compren, pero necesitamos un hospital ya”, concluyó el secretario general.