Impulsa Isela Martínez iniciativa del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de protección a los animales

La regidora Isela Martínez Díaz presentó en representación del Consejo Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, una propuesta de reforma al Reglamento de Protección Animal del Municipio, resultado de un año de trabajo y diálogo colectivo.

La Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Sociedad Civil Organizada, explicó que las y los integrantes del Consejo expresaron su preocupación por el trato que reciben los animales de compañía y la cultura del cuidado al medio ambiente.

Por ello, luego de varias reuniones de trabajo, plantearon la necesidad de establecer obligaciones específicas para las personas que tengan bajo su cuidado a uno o varios animales: garantizar acceso permanente a agua limpia, alimentación balanceada y espacios dignos que protejan a los animales ante el clima extremo de Chihuahua. Además, se busca promover la convivencia responsable a través del ejercicio, el paseo y una educación basada en el respeto y el refuerzo positivo.

Si bien el Reglamento vigente, impulsado por el Alcalde Marco Bonilla, ya sienta las bases para un trato digno a los animales, el Consejo consideró necesario ir más allá y fortalecer el marco legal al ritmo que marcan la empatía y los valores de las nuevas generaciones.

Isela Martínez expresó que el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes es un mecanismo de participación ciudadana que permite que este sector de la población exponga sus ideas, propuestas y opiniones para ser integradas en las políticas públicas del Gobierno Municipal.

Asimismo, señaló que el gobierno del alcalde Marco Bonilla Mendoza sabe de la importancia de incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones, ya que sumando esfuerzos se logran acciones para mejorar la calidad de vida de su comunidad.