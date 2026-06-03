Icónica escena de “Destino Final” casi se hace real en una carretera de Suecia

En Suecia, un camionero estonio que transportaba madera casi protagoniza una escena de la saga de terror ‘Destino Final’ en la vida real, cuando enormes troncos cayeron del vehículo a la carretera.

Wie in einem Horrorfilm: In Schweden hätte ein estnischer Holztransporterfahrer beinahe eine Szene aus „Final Destination“ nachgestellt – riesige Baumstämme flogen aus seinem Lkw auf die Straße. pic.twitter.com/r9yJFXTMDg — LMA.25 (@LMA258) June 3, 2026

En el video que circula en redes sociales se ve cómo el camión se balancea en la vía intentando recuperar el equilibrio, hasta que finalmente pierde su carga de forma estrepitosa.