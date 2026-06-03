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Icónica escena de “Destino Final” casi se hace real en una carretera de Suecia

En Suecia, un camionero estonio que transportaba madera casi protagoniza una escena de la saga de terror ‘Destino Final’ en la vida real, cuando enormes troncos cayeron del vehículo a la carretera.

En el video que circula en redes sociales se ve cómo el camión se balancea en la vía intentando recuperar el equilibrio, hasta que finalmente pierde su carga de forma estrepitosa.

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