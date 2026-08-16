IA podría aportar 73 mil 500 mdd a México hacia 2029, pero falta infraestructura para aprovecharla

El país cuenta con alrededor de 50 centros de datos y proyecta inversiones por más de 13 mil millones de dólares.

Ante la oportunidad histórica que representa el crecimiento de la inteligencia artificial (IA), es vital para México desarrollar infraestructura que le permita aumentar el PIB y posicionarse como líder global en esta tecnología, consideró Jessica Peña, directora de México IA+2.0.

“La IA representa un impacto potencial de 73 mil 500 millones de dólares para México hacia 2029, equivalente al 5.2% del PIB”, afirmó Peña.

El país cuenta con ventajas como su posición geopolítica, que lo coloca a menos de 20 milisegundos de los principales nodos de interconexión de Estados Unidos. Además, en México los costos operativos son más competitivos que en Europa Occidental y hay una integración logística con el mercado norteamericano, apuntó México IA+2.0 en un comunicado.

Sin embargo, para aprovechar estas condiciones, se requiere una estrategia nacional basada en tres ejes: soberanía digital, formación de talento especializado y consolidar un marco regulatorio que incentive la innovación y la inversión, subrayó Peña.

En línea con esa orientación, México IA+2.0 busca fomentar el uso de esta tecnología en el país, a través de la organización de foros que fomenten la articulación de sectores clave como el empresarial, el público y el educativo. La plataforma fue impulsada por la empresa Cipre Holding, un laboratorio de IA que cuenta con el apoyo del gigante tecnológico Nvidia.

El año pasado, en su primera edición que giro en torno a la soberanía, convocó a más de 9 mil 800 participantes, 60 marcas, y tuvo como país invitado a la India. Dentro de las acciones impulsadas se otorgaron becas para capacitaciones generales en IA a 250 personas, entre ellas, funcionarios públicos.

Este año, para la segunda edición del evento, el énfasis se pondrá en la infraestructura, ya que es de suma importancia transitar de la creación de centros de datos a las fábricas de IA, que todavía no existen en México, de acuerdo con Peña.

Centros de datos en México: sin capacidad para modelos IA a gran escala

Los centros de datos son instalaciones de grandes dimensiones, diseñadas para almacenar sistemas informáticos y procesar datos, por lo que son la “infraestructura fundamental” que permite el avance de la IA, el aprendizaje automático, o el internet de las cosas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC).

Aunque México tiene 50 instalaciones de centros de datos, ninguno es capaz de alojar modelos de IA a gran escala, de acuerdo declaraciones recientes de Adriana Rivera Cerecedo, directora ejecutiva de la MEXDC, a La Jornada.

La diferencia entre los centros de datos y las fábricas de IA, de acuerdo con Nvidia, es que las segundas están diseñadas específicamente para fabricar inteligencia a escala y respaldar las necesidades computacionales intensivas de la IA. Este tipo de instalaciones son de las que México carece.

Actualmente, Querétaro concentra el 65% de la capacidad instalada nacional, con una proyección de mercado que alcanza los 480 MW hacia 2029, apuntó México IA+2.0. Además, agregaron hay inversiones proyectadas superiores a los 13 mil millones de dólares en centros de datos.

El sueño que persiste: convertir a México en potencia tecnológica

Al invitar al dialogo e intercambio constructivo a los principales motores de la innovación, como las empresas, las universidades y las autoridades, uno de los objetivos es que México deje de ser únicamente líder en manufactura para convertirse en una potencia tecnológica.

De acuerdo con Peña, este tipo de iniciativas pueden ayudar a potenciar al ser humano a través del uso de la IA. Esto, al considerar que actualmente su adopción en sectores con gran potencial, como las PYMES, se limita al uso de herramientas de IA como los chatbots u otras, sin abarcar el amplio abanico de posibilidades que ofrece esta tecnología.

El año pasado la iniciativa contó con la presencia del secretario de economía Marcelo Ebrard. Sobre la postura gubernamental, Peña destacó avances positivos como la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y los anuncios de una ley en materia de IA. También mencionó el riesgo de la sobrerregulación, que podría frenar la atracción de capital, como considera que sucedió en Europa.

Sin embargo, ante la pregunta de Proceso sobre los numerosos riesgos asociados a la adopción de la IA, como su uso para la desinformación en redes sociales con la creación de imágenes y videos falsos a partir de personas reales, conocidos como “deepfakes” y particularmente relacionada con la creación de imágenes sexualizadas de menores de edad, su postura fue clara:

“Debe de existir esta protección a menores, es un tema de política pública, no solamente en el tema de la IA, se debe de erradicar ese tipo de temas (…) Pero sí pasa también un poco por las empresas, por ejemplo, en este caso las empresas están haciendo nuevos modelos, nuevas políticas de privacidad y cada vez son mucho más restrictivas para proteger al usuario”, dijo.

Mientras que la IA plantea retos complejos y transversales al mundo en su conjunto, el diagnóstico de México IA+ 2.0 concluye que estos cambios representan una oportunidad para nuestro país, que enfrenta el reto de construir capacidades e infraestructura para aprovecharlo.

La segunda edición del foro tendrá lugar el 4 y 5 de noviembre del 2026 en Expo Santa Fe, lo que se logró con una alianza con Host MX, empresa a cargo de la organización del evento.