Hombre de 60 años sufre presunta sobredosis de heroína dentro de su auto en el Centro

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la misma corporación, luego de sufrir una presunta sobredosis mientras se encontraba dentro de su vehículo, en calles de la colonia Centro.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles 35 y Manuel Doblado, donde el hombre se encontraba a bordo de una pickup Mazda B2300, de modelo atrasado, cuando presuntamente se inyectaba heroína.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre comenzó a presentar complicaciones, por lo que elementos municipales que acudieron al lugar le brindaron atención y solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Posteriormente arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes continuaron con las labores de atención y estabilización del hombre.

Finalmente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, quedando su estado de salud bajo valoración médica.

Cabe resaltar que tras esta movilización, informaron a Entre Líneas que ya es la tercera vez que está a punto de perder la vida por sobredosis.