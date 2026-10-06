“Respeto las opiniones y críticas, yo estoy tranquilo”: Rafa Márquez

México inició el pasado 20 de septiembre su primera concentración bajo el mando de Rafael Márquez. Desde entonces, la nómina inicial del equipo se ha visto afectada por lesiones, sanciones disciplinarias y una racha sin victorias posterior a la Copa del Mundo. Las ausencias de Alan Cervantes, Gilberto Mora, Hirving Lozano y Luis Romo -confirmada esta última por la dirección deportiva de representativos nacionales- han limitado el número de variantes clave del técnico michoacano en esta Fecha FIFA.

Los jugadores lesionados, así como el sancionado Mateo Chávez -quien vio la tarjeta roja el sábado ante Estados Unidos-, abandonaron al grupo para retornar a sus respectivos clubes horas antes del cierre de la ventana internacional contra Chile, programado para este martes en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. “(Luis) Romo presentó una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que causó baja de la concentración”, detalló ayer la Federación Mexicana de Futbol en un comunicado.

A la inestabilidad deportiva se suma la salida del preparador físico Pol Lorente, quien dejó el proyecto para incorporarse al Valencia de Javier Aguirre. Los ajustes han obligado al cuerpo técnico a redoblar esfuerzos para sostener la intensidad que Márquez busca imprimir en su modelo de juego. Sin embargo, los empates ante Colombia (1-1) y Perú (1-1), sumados a la goleada sufrida frente a Estados Unidos (3-0), ponen a prueba la capacidad de reacción del entrenador debutante.

“Respeto todo tipo de opiniones. Cuando pierdes, y más contra un rival como Estados Unidos, duele y obviamente recibirás críticas. Eso representa estar en esta silla”, señala Márquez en conferencia de prensa. “Estoy enfocado en el proyecto de la selección. Hasta el minuto 28 del partido contra Estados Unidos, el equipo hizo un buen trabajo. Sobre lo demás, me siento tranquilo, no he escuchado nada (de lo que se dice). Hay poco tiempo y tengo que aprovecharlo con el staff y los jugadores, tratando de ser optimistas. Es difícil manejar las cargas y las lesiones, pero debemos tener esa precaución por las bajas que hemos tenido”.

De acuerdo con reportes de medios estadunidenses, el Memorial Coliseum ha registrado más de 50 mil localidades vendidas (de un aforo para 77 mil 500 espectadores) para el encuentro que concluye la primera gira de amistosos del representativo mexicano. Mientras define a los relevos para su formación titular, el seleccionador disipa al mismo tiempo las dudas sobre la titularidad del guardameta del Guadalajara, Raúl Rangel, luego de los errores cometidos en el reciente clásico regional. Óscar García y Álex Padilla permanecen a la espera de sumar minutos.

“Con Tala hay plena confianza, sabemos lo que nos puede dar”, afirma sobre el arquero mundialista. “Cualquiera se puede equivocar, no tengo problema con eso. El haber sido futbolista me da la idea de seguir confiando. Él vino, se acercó con nosotros para saber cómo puede mejorar y eso habla de que reconoce que no fue su mejor actuación. Lo que me interesa es formar y tener a jugadores más completos. En esta convocatoria he traído a mucha gente joven, con talento. Y eso me ha servido para poderlos ver y saber cómo se comportan, a pesar de que no se han dado los resultados”.