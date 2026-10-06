Golpean con una pala a hombre tras lanzar piedras a vehículos

Un hombre resultó lesionado luego de ser agredido con una pala en el cruce de Vialidad CH-P y Mina La Princesa, donde vecinos reportaron que presuntamente se encontraba intoxicado y lanzaba piedras contra los vehículos que circulaban por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores cuyo vehículo habría sido alcanzado por las piedras descendió y enfrentó al sujeto, agrediéndolo con una pala hasta dejarlo derribado sobre la vía pública.

El hombre permaneció en el lugar por más de una hora, hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal y Policía Vial, quienes solicitaron una unidad médica para brindarle atención.