Barack y Michelle Obama celebran 34 años de casados de la forma más romántica

La expareja presidencial de Estados Unidos celebró su aniversario con un video de algunos de los momentos más importantes de su historia juntos, desde su boda en 1992 hasta su vida en la Casa Blanca.

Michelle y Barack Obama están de fiesta: Este 3 de octubre, cumplieron 34 años de casados y aprovecharon las redes sociales para compartir con sus seguidores algunos de los momentos más románticos y personales que han vivido juntos.https://terrific-live-polls.

Barack Obama publicó una fotografía reciente junto a Michelle y acompañó la imagen con un breve mensaje: “¡Feliz aniversario, Michelle! Sigo siendo el hombre más afortunado del mundo por estar contigo”.

Michelle, por su parte, posteó un video con fotografías y momentos de distintas etapas de su vida en pareja: Desde su boda en 1992, y sus años en la Casa Blanca hasta momentos más recientes.

“Cada día que pasa me gusta más y más estar contigo. Feliz aniversario, Barack. Brindemos por muchos, muchos años más de alegría, risas y recuerdos por venir”, escribió la ex primera dama.

34 años desde aquella boda en Chicago

Michelle y Barack se casaron el 3 de octubre de 1992 en Chicago, después de haberse conocido tres años antes, cuando ambos trabajaban en el despacho Sidley Austin. Ella tenía 25 años y él 27.

Su relación comenzó en el ámbito laboral y, después de varias citas, se casaron. Con el paso de los años formaron una familia con sus dos hijas, Malia y Sasha, y posteriormente vivieron una de las etapas más públicas de su relación durante los ocho años que Barack fue presidente de Estados Unidos.

Aunque su matrimonio ha estado constantemente bajo la mirada pública, los Obama han hablado en distintas ocasiones sobre los momentos complicados y sobre la manera en que han construido su relación.

En entrevista para People, ambos confesaron lo que significó conocerse y sobre cómo su matrimonio ha influido en sus vidas. Barack dijo que desde el principio vio en Michelle a una mujer con “integridad y carácter, inteligencia y valores” que lo hacía ser una mejor persona.

Michelle, por su parte, explicó que ambos funcionan como un contrapeso y reconoció que la relación con Barack amplió la manera en la que imaginaba su propia vida profesional y personal.

“Él me dio el valor. Fue mi apoyo”, explicó la ex primera dama al hablar de su esposo.

A 34 años de aquella boda, los Obama siguen compartiendo públicamente algunos de esos momentos que han marcado su historia, esta vez con un aniversario que decidieron celebrar mirando hacia atrás, pero también hacia los años que todavía tienen por delante.