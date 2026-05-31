Hallan narcotúnel en Tijuana que conecta con San Diego, California

Un narcotúnel de 265 metros de longitud y 6.30 metros de profundidad fue localizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), en Tijuana, Baja California, que conectaba con Estados Unidos.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR ejecutaron un cateo en un domicilio en la colonia Nueva Tijuana, por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud.

El personal notó que el lugar posiblemente funcionaba como centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y drogas, luego de localizar cartuchos, posible metanfetamina y marihuana, además de celulares y documentos.

Cabe destacar que de acuerdo con las investigaciones, el túnel probablemente conecta con una calle en San Diego, California.

Información de Aristegui Noticias