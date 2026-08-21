FMF y Liga Mx cambian modelo deportivo y mecanismo de acceso a primera división

Ciudad de México. La Federación Mexicana de Futbol y la Liga Mx anunciaron un nuevo formato deportivo para el futbol mexicano a partir de 2027 con pirámide de categorías, encabezada por la Liga de Expansión, y en la cual se contempla el ascenso a primera división en caso de cumplir con ciertos criterios establecidos. Francisco Iturbide, presidente de la Liga Mx, destacó que este modelo tendrá como pilar la centralización de derechos de televisión para una estabilidad económica general.

“En el tema del ascenso y descenso, hoy no estamos preparados para eso, no hay viabilidad y trabajaremos para eso con este nuevo sistema de gobernanza”, dijo Francisco Iturbide.

La Federación indicó que el cambio del modelo se debe a un mandato por parte de la Asamblea de Dueños y ahora sólo podrán acceder a primera división los clubes que cumplan con ciertos requisitos como lo hizo el Atlante, el cual compró en esta temporada la franquicia del Mazatlán.

No obstante, quedó abierta la posibilidad de analizar alguna alternativa para cambiar este proceso sobre todo cuando se centralicen los derechos de televisión, un plan que tienen contemplado para 2028.

El ascenso y descenso en el futbol mexicano fue suspendido en 2020 con la promesa de retornar en seis temporadas. Sin embargo, la Liga Mx anunció al inicio del Torneos Apertura 2026 que había sido eliminado el sistema con premio deportivo. Ante esta situación, cinco equipos de la Liga de Expansión presentaron un recurso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Pirámide de ligas y Copa

En el nuevo organigrama, la Liga de Expansión encabeza una pirámide de torneos que estarán a cargo de la Federación Mexicana de Futbol, entre ellas la Liga Premier la Liga TDP y el sector amateur, mientras la Liga Mx se organiza de manera separada como el máximo circuito del futbol mexicano.

El sistema también contempla el retorno de la Copa Mx, que se disputó por última vez en 2020, como un puente entre la Liga Mx y las distintas divisiones.

“El modelo cuenta con todo el respaldo de los 18 Clubes de LIGA MX, una amplia mayoría de los Clubes de Expansión y los dirigentes de la LIGA Premier, TDP y Sector amateur”, apuntó la FMF.