Ganaderos americanos recorrerán frontera, observarán protocolos sanitarios: UGRCH

Álvaro Bustillos Fuentes presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) exigió nuevamente a las autoridades americanas a abrir la frontera, cuando Chihuahua ha sido el estado que ha cuidado más el ganado, asegura que tendrá un recorrido con ganaderos americanos para que conozcan el proceso de cuidado al ganado.

En este sentido el líder ganadero mencionó que será la siguiente semana que visitará Texas y Arizona, esto con el fin de que observen los cuidados que hay en el ganado en pie, ya que los ganaderos del estado han hecho una inversión en extra en las cuarentenarias y la salud del ganado

“Esto se va arreglar tarde o temprano, nos han puesto el pie en el pescuezo y hoy nos pegan nada más a Chihuahua, esto porque el 50% de lo que se exporta es de Chihuahua”, comentó.

Asegura que harán la contratación de una oficina de redes sociales para Estados Unidos con el fin de informar el trabajo que se ha hecho en Chihuahua para el cuidado y control sanitario.