Fuerte choque en la carretera Chihuahua-Delicias deja cuatro personas lesionadas

Un fuerte choque en el que se vieron involucrados al menos cuatro vehículos se registró sobre la carretera Chihuahua-Delicias, a la altura del kilómetro 182, dejando como saldo preliminar cuatro personas lesionadas.

Entre los vehículos involucrados se encuentra un Chevrolet Spark, el cual tras el impacto terminó volcado y completamente destrozado. Asimismo, una pickup con caja seca quedó detenida metros más adelante. Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindar atención a los lesionados y posteriormente trasladarlos para recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y del abanderamiento de la zona, debido a que el accidente ocurrió en una curva donde los vehículos circulan a velocidad elevada. Hasta el momento se desconoce cómo se originó el choque, por lo que las autoridades realizan las investigaciones para determinar las causas del incidente.