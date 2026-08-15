Trump dio marcha atrás en la construcción de un muro en Big Bend; pero las excavadoras ya están aquí

Los tejanos fueron tomados por sorpresa hace varios meses cuando la administración Trump parecía dispuesta a construir un muro de 9 metros de altura a través del Parque Nacional Big Bend, una extensa y accidentada zona desértica que parece sacada de la luna y que es motivo de orgullo para muchos en el estado.

Pero tras el creciente apoyo bipartidista , el muro fue eliminado del mapa de construcción fronteriza del gobierno federal . Muchos respiraron aliviados, creyendo que el parque del oeste de Texas, con sus imponentes montañas y acantilados, se salvaría.

Luego, este mes, llegaron las excavadoras.





Información tomada de the New York times