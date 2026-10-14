FIFA desmiente a The Times y niega que pague un segundo salario a Gianni Infantino

La FIFA rechazó este martes que “haya omitido revelar información financiera” de las remuneraciones de su presidente, Gianni Infantino, y aseguró que “todas las declaraciones” a nivel financiero del máximo mandatario del organismo rector del fútbol mundial se ajustan “a la normativa fiscal de Suiza, Estados Unidos y otros países”. Foto: Ap

Berlín. La FIFA rechazó este martes que “haya omitido revelar información financiera” de las remuneraciones de su presidente, Gianni Infantino, y aseguró que “todas las declaraciones” a nivel financiero del máximo mandatario del organismo rector del fútbol mundial se ajustan “a la normativa fiscal de Suiza, Estados Unidos y otros países”.

“La FIFA no paga un segundo salario al presidente de la FIFA y cumple con todos los requisitos de información relativos a las remuneraciones, por lo que rechaza enérgicamente cualquier acusación de que haya omitido revelar información financiera o haya infringido los estatutos de la FIFA. Las cuentas de la FIFA son auditadas de forma independiente, y todas las declaraciones se ajustan a la normativa fiscal de Suiza, Estados Unidos y otros países”, declaró un portavoz del organismo rector del fútbol mundial.

Además, este portavoz aclaró que “la remuneración anual, así como otras prestaciones contractuales”, las decide el Subcomité de Remuneraciones, de carácter independiente.

Así, la FIFA desmintió la información de The Times, que avanzó este lunes que Infantino habría recibido un segundo salario de la empresa estadunidense creada por la FIFA para organizar y gestionar el Mundial de 2026.

Según informaron, estos pagos, que ascenderían a 1.5 millones de euros, no figuraban en el informe financiero de la FIFA, tal y como exigen los estatutos de la organización.

Asimismo, The Times también informó de que la declaración de la renta había reflejado unos ingresos de unos 4 mil 586 millones de euros para Infantino en 2024, aunque escribieron que podría haber recibido pagos adicionales aún mayores en 2025 y 2026.