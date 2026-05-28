Expulsó México a los dos estadounidenses que estaban en Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobierno federal solicitó la salida del país de dos funcionarios estadounidenses que sobrevivieron a un incidente ocurrido en Chihuahua, debido a que realizaban presuntas labores de inteligencia sin contar con la acreditación correspondiente ante las autoridades mexicanas.

Durante su conferencia de prensa matutina, la primera mandataria explicó que la decisión se tomó mediante una nota diplomática enviada a la embajada de Estados Unidos, luego de detectarse que los agentes ingresaron legalmente al país, pero sin registrarse formalmente para desempeñar actividades de inteligencia.

“Ellos entran con pasaportes legales, diplomáticos o como turistas. Si vienen a hacer labores de inteligencia, hay un procedimiento, un protocolo para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad se apruebe su estancia para hacer labores de inteligencia”, explicó Sheinbaum Pardo.

La presidenta detalló que, de acuerdo con la información pública disponible, eran cuatro funcionarios estadounidenses involucrados en el caso: dos fallecieron y dos más abandonaron México tras la solicitud del gobierno mexicano.

Con información de El Economista