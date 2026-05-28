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Profesor de ética… sin ética: alumnos instalan cámara para detectar quién robaba sus pertenencias durante el receso… y resultó ser el maestro

Alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 32, en Sonora, México, instalaron una cámara escondida dentro de su aula de clases para ver quién les robaba sus pertenencias cuando salían al receso.

Al revisar la grabación, los estudiantes descubrieron que el ladrón era el profesor de ética, identificado como José Pedro ‘N’, quien revisaba cada uno de los bolsos cuando quedaba solo en el salón.

El docente fue suspendido mientras se investiga el delito y se determina su futuro laboral.

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