Profesor de ética… sin ética: alumnos instalan cámara para detectar quién robaba sus pertenencias durante el receso… y resultó ser el maestro

Alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 32, en Sonora, México, instalaron una cámara escondida dentro de su aula de clases para ver quién les robaba sus pertenencias cuando salían al receso.

¡El colmo! Alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 32 de Empalme, Sonora, colocaron una cámara para ver quién les robaba sus pertenencias a la hora del receso. Qué sorpresa se llevaron cuando se dieron cuenta que era el propio profesor de ética quien sustraía sus… pic.twitter.com/Ktjx2PvVD2 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 26, 2026

Al revisar la grabación, los estudiantes descubrieron que el ladrón era el profesor de ética, identificado como José Pedro ‘N’, quien revisaba cada uno de los bolsos cuando quedaba solo en el salón.

El docente fue suspendido mientras se investiga el delito y se determina su futuro laboral.