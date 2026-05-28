Banxico recorta su pronóstico para el PIB de México a 1.1%; reconoce que se amplió debilidad de la economía

El Banco de México ajustó a la baja su expectativa de crecimiento para este año a 1.1% desde el 1.6% que tenían en febrero. La previsión actualizada es el punto medio del rango que espera entre 0.5 y 1.7%; un intervalo que también recortó desde 1 a 2.2% que esperaba hace tres meses.

Este es el segundo ajuste consecutivo en el pronóstico de crecimiento del PIB del Banco de México, desde noviembre, cuando esperaban un avance de 1.1 por ciento.En febrero proyectaron un crecimiento puntual del PIB de 1.6 por ciento.

Al presentar el Informe Trimestral, la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, dijo que en el transcurso del primer trimestre se pronunció la holgura en la brecha del producto y se amplió hacia terreno negativo. Advirtió que estas condiciones se mantendrán el resto del año, sobre todo ante la incertidumbre que genera la relación con Estados Unidos y la revisión del acuerdo comercial T-MEC.

Con el ajuste para el pronóstico del PIB se acercaron al escenario que anticiparon en noviembre, que estaba en un rango entre 0.4 a 1.8% para este año.

La previsión actualizada del PIB que divulgó Banxico, se encuentra debajo de la estimación realizada por el sector privado. El consenso del mercado encuestado por Citi, anticipa un avance de 1.1% para este año; que es inferior del que recién revisó la Secretaría de Hacienda, a 2.3%; y también es inferior de la proyección que recién actualizó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que es 1.5%, es inferior de 1.3% que espera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)y de 1.6% que anticipa el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La banquera central admitió que el conflicto en Medio Oriente ha incorporado riesgos adicionales para el crecimiento global y la estabilidad del mercado financiero, lo que da un balance de riesgos a la baja para la economía mexicana. El impacto esperado para la inflación por dicho evento geopolítico, tiene riesgos en ambos sentidos, es decir, al alza y la baja.

Anticipó que el hecho de ser uno de los tres países organizadores de la Copa Mundial de Futbol, permite anticipar un mejor desempeño del PIB en el segundo y tercer trimestre.

En el informe actualizaron su pronóstico de crecimiento para el 2027 a 2.1% puntual, dentro de un intervalo que va de 1.3% a 2.9 por ciento. Este pronóstico incorpora un ajuste desde 2% previsto en febrero.

Incertidumbre geopolítica y aranceles, riesgos a la baja para el PIB

Tal como lo explicó la gobernadora Rodríguez Ceja, son siete los riesgos a la baja que identifica el Banco de México para su pronóstico del PIB.

Están encabezados por la intensificación de la incertidumbre; que los conflictos geopolíticas en distintas regiones del mundo repercutan adversamente en la economía y que se materialicen episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales e internacionales.

El cuarto riesgo es que el crecimiento de la economía de Estados Unidos sea menor a lo esperado; que la reconfiguración de cadenas de proveeduría, ante mayores aranceles a ciertas importaciones de países sin tratado comercial con México, afecte la actividad de algunos sectores.

Y que se presenten fenómenos meteorológicos que impacten adversamente la actividad económica.

En contraste, el Banco de México señaló solo cuatro riesgos al alza para su pronóstico del PIB: que una revisión exitosa del T-MEC y menor incertidumbre en torno a la política comercial de EU, promuevan inversión.

Que el crecimiento de la economía estadounidense sea mayor al esperado; que los avances en proyectos de infraestructura bajo inversiones mixtas generen un mayor crecimiento al esperado y que la celebración de la Copa Mundial de Futbol genere mayor impulso al esperado.

Inversión Fija Bruta impulsaría al crecimiento

En la sesión de preguntas, el subgobernador de Banco de México, Jonathan Heath, explicó por qué el crecimiento histórico de Inversión Extranjera Directa que ha reportado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía no ha podido traducirse en crecimiento del PIB.

El decano de la Junta de Gobierno, quien es experto en lectura de indicadores económicos, comentó que la Inversión Extranjera Directa no es lo mismo que la inversión de valor agregado.

La Inversión Extranjera Directa es un flujo financiero que no necesariamente entra al país, comentó. En algunos casos por ejemplo, las utilidades reinvertidas simplemente son asientos virtuales que se utiliza para el pago de intereses por la cuenta corriente y regresa como inversión por el lado de la cuenta financiera, pero realmente no hay una entrada de nuevos dólares, detalló el subgobernador.

“Si hay Inversión Extranjera Directa no significa necesariamente que esa sea una inversión en una empresa. Puede tratarse de una empresa que está recibiendo esta inversión extranjera para pagar su deuda, entonces no genera un valor agregado ni contribuye al mayor crecimiento económico”.

La inversión de valor agregado que se mide para contabilizar el PIB es la inversión fija bruta, enfatizó.

En el Informe Trimestral, el Banco de México dio cuenta de una reducción de la inversión fija bruta en el primer bimestre del año. Respecto de los rubros que la integran, sigue el documento, la inversión en maquinaria y equipo continuó mostrando un débil desempeño.

Mientras que el gasto en construcción se mantuvo ligeramente arriba del nivel promedio del cuarto trimestre de 2025.