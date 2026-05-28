Prevén jueves caluroso y con vientos ligeros en territorio estatal; termómetro llegará a los 35°C en la ciudad de Chihuahua

Para este jueves, la corriente en chorro polar y subtropical en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, un sistema frontal (fuera de temporada) sobre el noroeste del país, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente frío en la zona serrana, cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado.
Vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas centro, sur y noreste, incluye: Majalca, Chihuahua, Satevó, Valle de Zaragoza, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Allende, San Francisco de Conchos, Camargo y Ojinaga; pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y este, incluye: Juárez, Ahumada, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Carichí, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Rosales, Delicias, Sueco, Saucillo, Rosario, El Tule, Santa Bárbara, Matamoros, López, La Cruz, Nueva Holanda y Manuel Benavides.
Además, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Madera, Temósachi, Matachí, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, El Vergel, Aquiles Serdán, Aldama, Meoqui, Julimes, Coronado, Jiménez y Coyame del Sotol.
Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en la via corta Chihuahua a Parral y en partes de: Majalca, Chihuahua, Satevó, Valle de Zaragoza, Huejotitán, San Francisco del Oro, Parral, Allende, San Francisco de Conchos, Camargo y Ojinaga.
Posibles lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas sureste y noreste, incluye: Jiménez, Coyame y Ojinaga. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 35/18, Juárez 32/20, Janos 31/14, Madera 25/6, Temósachi 27/4, Cuauhtémoc 29/11, Ojinaga 38/22, Delicias 36/19, Camargo 36/19, Jiménez 35/18, Parral 32/16, Creel 23/3, Chínipas 37/20, Guachochi 24/3, El Vergel 23/1.