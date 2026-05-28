Morena se divide, pero aprueban reelección de magistrados del TEPJF; oposición denuncia albazo legislativo

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma constitucional que aplaza de 2027 a 2028 la elección judicial federal, en una sesión marcada por la controversia por la aprobación de una reserva que permitirá la reelección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Tras más de 15 horas de discusión de reservas, el dictamen fue avalado con 322 votos a favor, 132 en contra y 22 abstenciones, y fue enviado al Senado para su análisis.

Uno de los cambios más controvertidos fue la aprobación de una reserva presentada por el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, para permitir que las magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF actualmente en funciones puedan participar en la elección judicial de 2028 y aspirar a un nuevo periodo.

La modificación fue presentada al final del debate y generó críticas incluso dentro de la coalición oficialista. Legisladores del PT y de oposición acusaron que la propuesta fue introducida sin acuerdos previos y la calificaron como un “albazo”.

El vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió retirar la reserva al considerar que contradice el espíritu de la reforma judicial impulsada por el oficialismo.

“Lo que están proponiendo es que los que ya duraron seis años, y luego les dimos otros dos, y les vamos a dar otro porque vamos a elegir hasta el 28, y lo que aquí nos proponen es que les demos otros seis, que duren 17 años”, afirmó desde tribuna.

También sostuvo que se trata de “una falta demasiado grave que trastoca el mandato del artículo 99″ de la Constitución.

La diputada del PT, Margarita García, acusó que la propuesta respondía a intereses particulares y cuestionó que no hubiera sido consensuada previamente: “Lamento mucho que las reservas que suben unos cuantos, y que es para su beneficio, porque estos magistrados pertenecen a un grupo y que se han caracterizado por ser los más corruptos, lamento mucho que esas reservas que se suben aquí, no se consensuen y que solamente nos quieran sorprender”.

Pese a las críticas, Morena y aliados respaldaron la modificación. Sergio Gutiérrez Luna argumentó que el objetivo era homologar el tratamiento dado previamente a ministros, magistrados y jueces dentro de la reforma judicial aprobada en 2024. “Se pretende evitar un trato diferenciado entre los ministros, magistrados y jueces de distrito”, señaló.

En la misma línea, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, defendió la propuesta y aseguró que no se trataba de privilegios indebidos. “No me sumo al coro de despropósitos y ataques contra funcionarios jurisdiccionales o magistrados”, expresó. Añadió que la reserva únicamente buscaba “otorgarles el mismo trato que esta Cámara les otorgó a los ministros ” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Por su parte, el PRI advirtió contradicciones con la postura oficialista contra la reelección en cargos públicos. El coordinador priista Rubén Moreira señaló que algunos magistrados podrían acumular hasta 17 años en funciones: “Hay una contradicción con todos los argumentos que ustedes trajeron para votar la no reelección, me preocupa que mañana cambien y entonces venga la reelección para presidente de la República o para gobernadores, porque esto contradice su discurso”.