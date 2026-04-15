Exclusión en mesa de aspirantes del PAN fue por mala comunicación, pero ya me invitaron; privilegiaremos unidad: Olson

Luego de que anoche denunciara a través de redes sociales, el haber sido excluido de una mesa política que encabezó la gobernadora Maru Campos con aspirantes a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, el diputado Carlos Olson afirmó que se trató de “un tema de mala comunicación”, pero que ya fue invitado a participar, además de resaltar que privilegiarán la unidad interna del partido.

Así lo dijo luego de que este mediodía sostuvo una reunión con la dirigente estatal del PAN, Daniela Álvarez:

“Lo primero es que yo siempre voy a buscar, antes que nada, privilegiar la unidad del partido. Yo creo que lo importante aquí en Chihuahua es que hemos avanzado mucho y hemos sido un referente a nivel nacional. Lo que ha pasado con Morena, no solamente en el país, sino en otros estados, que ha sido un retroceso total a la a toda la vida democrática y institucional de México, la corrupción que se ha enfrentado México, no lo vamos a permitir en Chihuahua. Y ante todo eso, lo primero es la unidad”.

Olson San Vicente añadió que “quiero seguir trabajando con Chihuahua, con el PAN y que estos nuevos procesos internos sean incluyentes como se ha pedido, no solamente para internos sino también para externos y que sean las mejores propuestas, las mejores evaluadas, las que más acepte la gente, las que puedan representar el proyecto del PAN y en eso siempre voy a trabajar, siempre reconociendo el liderazgo de la gobernadora Maru Campos, reconociendo a la unidad que tiene que prevalecer en el partido”.

El legislador panista reveló que pidió a la jefa estatal de Acción Nacional “ser escuchados todos los que queramos seguir trabajando y luchando contra Morena. Acabo de tener una reunión con la dirigencia estatal. Hemos aclarado muchísimos puntos. Vamos a ser incluidos, no solamente un servidor, entiendo que hay algunas otras inquietudes de algunas otras personas que quieren ser tomadas en cuenta y yo creo que eso es lo que estamos pidiendo, que seamos escuchados todos en estos procesos y que el descarte sea por la gente y no por el partido, y que salga el mejor posicionado y que todos nos sumemos en un proceso democrático interno a quien represente, a quien sea mejor avalado por la ciudadanía”.