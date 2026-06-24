México busca hoy su triunfo 20 en Mundiales cuando enfrente a Chequia

La Selección Mexicana tiene este miércoles una oportunidad de oro para escribir historia en casa. Además de buscar un triunfo ante Chequia que le permita cerrar con paso perfecto la fase de grupos, el equipo dirigido por Javier Aguirre podría alcanzar su victoria número 20 en Copas del Mundo.

México llega a este compromiso después de imponerse 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara. Esos resultados le aseguraron de manera anticipada el liderato del Grupo A y el boleto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo que ya sabe que permanecerá en el Estadio Ciudad de México al menos hasta unos probables octavos de final.

Curiosamente, si el Tricolor consigue ese histórico triunfo número 20, lo hará frente al mismo rival ante el que obtuvo su primera victoria mundialista, aunque entonces competía como Checoslovaquia. México tuvo que esperar cuatro Copas del Mundo y disputar 13 partidos para conocer el sabor del triunfo en la máxima competencia.

Fue en el Mundial de Chile 1962 cuando la Selección Mexicana rompió el ayuno de victorias al vencer 3-1 a Checoslovaquia en la tercera jornada de la fase de grupos, gracias a los goles de Isidoro Díaz, Alfredo del Águila y Héctor Hernández. Aquel triunfo permitió al conjunto nacional despedirse con una nota positiva tras caer previamente frente a Brasil y España.