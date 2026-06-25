Ex de Callum Turner lanza indirecta a “un exnovio británico” y todo apunta a que son críticas a su relación con Dua Lipa

Un video de Victoria Villarroel, exnovia de Callum Turner, se viralizó tras la boda del actor con Dua Lipa; debido a las coincidencias, fans de la cantante señalan que son indirectas a la relación de la pareja.

Tras la reciente boda de Dua Lipa y Callum Turner resurgió un video en el que Victoria Villarroel, exnovia de Callum, criticó a un exnovio británico en el podcast Better Half, conducido por ella misma y Anastasia Karanikolaou, y todo parece indicar que se trata de una crítica a la relación del actor y la cantante.

En el video, grabado originalmente en febrero de 2026, Victoria relata la historia de un exnovio británico que, según ella, terminó haciendo varias cosas que durante la relación aseguró que nunca haría y que apuntarían a sus acciones con Dua Lipa.

Exnovia de Callum Turner lanza indirecta al actor y a su relación con Dua Lipa

Aunque Victoria Villarroel nunca menciona nombres, usuarios de redes sociales identificaron al supuesto ex como Callum Turner debido a las referencias, la nacionalidad del hombre descrito y diversos detalles que coinciden con el actor.

Victoria Villarroel, exnovia de Callum Turner (Instagram / Victoria Villarroel)

Durante el episodio, Villarroel comenta que su ex aseguraba que jamás saldría con una celebridad ni asistiría a eventos como la Gala del Met.

Callum comenzó a andar con Dua Lipa en 2024 y desde entonces apareció junto a ella en distintos eventos sociales, incluidas ceremonias de premios, eventos de moda y alfombras rojas.

Exnovia de Callum Turner critica relación del actor con Dua Lipa (Jamie McCarthy)

El video se viralizó nuevamente después de que Dua Lipa compartiera las primeras fotografías de su boda realizada en Sicilia.

¿Quién es Victoria Villarroel?

Victoria Villarroel es una creadora de contenido nacida en Venezuela que alcanzó notoriedad internacional por trabajar durante varios años como asistente ejecutiva de Kylie Jenner.

Victoria Villarroel fue asistente de Kylie Jenner (Instagram/Kylie Jenner)

Posteriormente desarrolló una carrera propia como influencer, empresaria y conductora de podcasts.

En los últimos años ha mantenido presencia constante en redes sociales y en el ecosistema de celebridades de Los Ángeles.

En 2025 lanzó el podcast Better Half junto con Anastasia Karanikolaou, amiga cercana de Jenner.

Así fue la breve relación de Victoria Villarroel y Callum Turner

Distintos medios estadounidenses señalan que Victoria Villarroel y Callum Turner tuvieron un breve romance durante 2023, antes de que el actor iniciara su noviazgo con Dua Lipa.

Victoria Villarroel, exnovia de Callum Turner (Instagram / Victoria Villarroel)

Ninguno de los dos habló extensamente del tema en público, pero fueron vistos juntos en varias ocasiones.

El detalle que más llamó la atención del video que se viralizó recientemente es que Victoria afirmó en el podcast que estuvo presente la noche en que Callum conoció a Dua Lipa.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres y celebraron una mega boda en Sicilia (Arturo Holmes)

Esa declaración coincide con relatos previos de la cantante, quien explicó que conoció al actor durante una cena en el restaurante The River Cafe de Londres gracias a amistades en común.

Esa coincidencia fortaleció la teoría de los usuarios de redes sociales que interpretan el relato de Villarroel como una referencia directa al actor que suena fuerte para ser el próximo James Bond.