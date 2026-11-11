Escucha Marco Bonilla a familias de Ahumada; comerciantes agradecen atención a sus peticiones

•⁠ ⁠Durante un encuentro ciudadano, mujeres emprendedoras compartieron las dificultades que enfrentan para sacar adelante sus negocios.

Ahumada, Chih., a 10 de noviembre de 2026.- Marco Bonilla regresó a Ahumada para escuchar a comerciantes, mujeres emprendedoras y trabajadores que compartieron las dificultades que enfrentan todos los días para sacar adelante a sus familias, así como las necesidades del campo y de los pequeños negocios de la región.

Entre las participantes estuvo Cindy Galván, quien se dedica a preparar y vender alimentos. Explicó que muchas mujeres trabajan diariamente en cocinas, puestos y pequeños negocios, pero necesitan capacitación, financiamiento accesible y equipo para hacerlos crecer. También habló de la importancia de contar con estancias infantiles, espacios seguros y trámites más sencillos para acceder a los apoyos.

Uno de los momentos del encuentro fue el testimonio de Luis Raúl Chuca, mejor conocido como el hermano Chuca, quien agradeció a Marco Bonilla por haber atendido una petición que los vendedores del Tejabán Benito Juárez le hicieron durante una visita anterior, relacionada con el mejoramiento de la banqueta y el espacio donde se estacionan camiones y vehículos.

El comerciante compartió también el interés de las familias que trabajan en los tradicionales tejabanes por mejorar sus espacios, fortalecer la gastronomía de Ahumada y recibir a más visitantes.

Al escuchar estas inquietudes, Bonilla habló de la importancia de que las familias puedan vivir sin miedo, que los jóvenes encuentren oportunidades sin tener que dejar su tierra, que el campo tenga futuro y que las mujeres cuenten con las mismas oportunidades para salir adelante.

Finalmente, destacó que escuchar a quienes piensan diferente y trabajar unidos es fundamental para Chihuahua, pues los grandes cambios no dependen de una sola persona, sino de la participación de todos.