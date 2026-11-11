Aseguran vehículo involucrado en homicidio tras cateo en la colonia Vistas de Cerro Grande

Chihuahua, Chih.— Un operativo conjunto entre fuerzas estatales y municipales derivó en la intervención de una vivienda en la colonia Vistas de Cerro Grande, donde se logró el aseguramiento de evidencia clave y un automóvil presuntamente implicado en un homicidio reciente sobre las avenidas Fuentes Mares y Pacheco.

La diligencia judicial se llevó a cabo en el inmueble ubicado en la calle Puerto Progreso número 8413, en cumplimiento a una orden librada por el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, Mtro. César Humberto Sosa Pompa. En las acciones participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, en coordinación con el área de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y el Grupo de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Durante el cateo, las autoridades aseguraron el vehículo presuntamente utilizado durante la agresión armada registrada en el concurrido cruce vial de la capital. Tanto el automotor como la evidencia recolectada en el sitio quedaron a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de los dictámenes periciales correspondientes y la integración de la carpeta de investigación.