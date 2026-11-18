Durante recorridos de vigilancia y prevención del delito, elementos del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos personas, un hombre de 45 años y una mujer de 22, por presuntamente portar una distancia con las características similares de la droga conocida como cristal.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Paseos del Camargués y Paseos de Noriker, en la colonia Camino Real, donde los agentes observaron a ambas personas que circulaban en bicicletas y cuya conducta llamó su atención, y al realizarles una revisión se irá localizo al masculino un envoltorio con una sustancia granulosa y en piedra, mientras que a la mujer le encontraron varios envoltorios con una sustancia de características similares.

Los detenidos fueron identificados como Obed F.R., de 45 años, y Bertha F. G., de 22, quienes fueron trasladados al Centro de Detención Zona Sur para su registro y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para determinar su situación legal.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.