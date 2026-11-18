La diputada Alma Portillo, presidenta del Comité Editorial y de Biblioteca del Congreso del Estado, encabezó una reunión de trabajo para analizar solicitudes de apoyo destinadas a la publicación y difusión de obras de escritoras y autores chihuahuenses.

La legisladora destacó que la construcción de un Chihuahua nuevo también implica reconocer, promover y respaldar el talento de su gente, particularmente de quienes, a través de la literatura y las artes, contribuyen a preservar la memoria, enriquecer el pensamiento y fortalecer la identidad de las comunidades.

Señaló que la cultura no debe considerarse un elemento secundario en el desarrollo de una sociedad, sino una de sus bases fundamentales, pues una comunidad también se construye a partir de las historias que cuenta, las ideas que comparte y las expresiones con las que reconoce sus raíces y proyecta su futuro.

“En Chihuahua tenemos talento, historias que merecen ser contadas y voces que necesitan espacios para llegar a más personas. Si queremos construir un Chihuahua nuevo, tenemos que empezar por creer en nuestra gente y respaldar lo que es capaz de crear. La cultura y las artes deben ser una prioridad”, expresó.

Durante la reunión se contó con la participación de las y los diputados integrantes del Comité, entre ellos Irlanda Dominique Márquez Nolasco, Óscar Daniel Avitia Arellanes y Roberto Arturo Medina Aguirre.

Como parte del orden del día, se llevó a cabo el análisis y discusión de solicitudes de apoyo económico para la publicación, difusión y realización de actividades complementarias de distintas obras, cuya viabilidad será considerada conforme a las capacidades presupuestarias del órgano legislativo.

Entre los proyectos editoriales examinados se encuentran Nuevos Horizontes, La sangre llama, México mil preguntas, México mil respuestas, Por las veredas de la Tarahumara, Una vida detrás de la delgada línea azul, Imperios del crepúsculo y Dragonas y dinosaurios en el Issaverso.

Alma Portillo reiteró que abrir espacios para las expresiones culturales y respaldar a quienes producen conocimiento, literatura y arte es también una forma de generar oportunidades, acercar la cultura a nuevas generaciones y garantizar que las voces de Chihuahua tengan mayores posibilidades de trascender.

Finalmente, sostuvo que el desarrollo del estado no puede medirse únicamente por su crecimiento económico o su infraestructura, sino también por la capacidad de fortalecer su identidad, preservar su patrimonio cultural y reconocer el talento de quienes, desde distintas disciplinas, contribuyen a darle sentido y futuro a Chihuahua.