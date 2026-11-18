En seguimiento a un reporte de robo cometido en un establecimiento comercial, agentes de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un hombre, señalado como probable responsable de los hechos.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de noviembre en un negocio de desponchado ubicado sobre el Periférico de la Juventud, en el sector de Paseos de Chihuahua, de donde el ahora detenido habría sustraído dos pistolas de impacto, con un valor superior a los 16 mil pesos, para posteriormente huir del lugar.

Mediante labores de investigación y el análisis de videograbaciones de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), se logró identificar un vehículo Toyota Prius, color blanco, en el que presuntamente se trasladaba el responsable y gracias al sistema de lectura de placas, fue posible ubicar la unidad y localizar en su interior los objetos reportados como robados, logrando la detención de quien se identificó como Gabriel E. V., de 36 años de edad, quien fue trasladado al Centro de Detención Zona Norte y se le dió vista a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.