La empresaria y activista Paris Hilton regresó al Capitolio de Estados Unidos para exigir a los líderes republicanos que impulsen la aprobación de la Ley DEFIANCE, una iniciativa legislativa que busca proteger a las víctimas de imágenes sexuales falsas generadas mediante inteligencia artificial (IA).

Durante su intervención, Hilton llamó la atención sobre el impacto de esta tecnología en la privacidad, dignidad y seguridad de las mujeres, al advertir que la creación y difusión de contenido sexual manipulado sin consentimiento representa una forma de violencia digital que puede afectar a cualquier persona.

La también figura pública señaló que más de la mitad de las mujeres integrantes del Congreso estadounidense han sido afectadas por esta práctica, un dato que pone de manifiesto el alcance del problema incluso entre quienes ocupan cargos de representación política.

Una iniciativa que busca llevar a los agresores ante la justicia

La Ley DEFIANCE (Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits Act) contempla otorgar a las víctimas el derecho de presentar demandas federales contra quienes produzcan, soliciten o distribuyan imágenes sexuales manipuladas sin autorización. También permitiría reclamar indemnizaciones económicas y solicitar la eliminación del contenido.

La iniciativa cuenta con respaldo bipartidista y es impulsada por las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, y Laurel Lee, republicana de Florida. El Senado estadounidense la aprobó por unanimidad en enero de 2026; sin embargo, permanece pendiente de votación en la Cámara de Representantes. CBS News +1

Durante su regreso al Capitolio, Hilton reveló que una investigación de su equipo identificó que 83 de las 156 mujeres que integran el actual Congreso aparecen en contenido sexual falso generado con inteligencia artificial, lo que representa más de la mitad de las legisladoras. CBS News +1

La empresaria también recordó que fue víctima de la difusión no consentida de un video íntimo cuando tenía 19 años, una experiencia que ha marcado su activismo en favor de las víctimas de violencia sexual y digital.

Con esta nueva intervención, Paris Hilton busca que el Congreso lleve la iniciativa a votación antes de que concluya el actual periodo legislativo, al sostener que la tecnología no puede convertirse en una herramienta para vulnerar la intimidad de las personas sin consecuencias legales. RAINN +1