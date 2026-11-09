Entrega Juntos por la Sierra Tarahumara alimentos, cobijas y útiles escolares en el municipio de Guerrero

En el marco de la estrategia Juntos por la Sierra Tarahumara, el Gobierno del Estado llevó a cabo una jornada de atención en el municipio de Guerrero con la participación coordinada de varias dependencias, a fin de acercar apoyos y contribuir al bienestar de las familias de la región.

Personal del DIF Estatal entregó 620 despensas, mientras que la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) contribuyó con 300 apoyos de maíz y frijol, y 300 cobijas, para mejorar las condiciones de la población ante la temporada de bajas temperaturas.

A su vez, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) repartió 6 mil 436 paquetes de útiles escolares y mil 777 mochilas, y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) aportó 100 paquetes alimentarios adicionales.

Estas acciones son parte del trabajo permanente de la administración estatal para atender las necesidades de las comunidades de la Sierra Tarahumara, particularmente ante la llegada de la temporada invernal, cuando el clima representa un reto mayor para las familias.

A través de Juntos por la Sierra Tarahumara, las instancias estatales mantienen una labor coordinada para acercar apoyos, fortalecer la atención en territorio y generar mejores condiciones para quienes habitan dicha región, con prioridad para quienes más lo requieren.