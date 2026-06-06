Encarcela SLP a periodistas por hacer contenido en IA

Tres periodistas fueron detenidos en San Luis Potosí y 10 más cuentan con órdenes de aprehensión por reproducir videos hechos con IA. La mayoría de los perseguidos no eran creadores de los contenidos, sino que los reenviaron en sus redes sociales.

Las periodistas Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo, así como el creador de contenido Christian Herrera, responsable de la página “Código Rojo” (que publica información sobre inseguridad en la entidad), fueron detenidos el 21 de mayo pasado.

De acuerdo con la organización Artículo 19, en dos carpetas de investigación se les acusa de la difusión de un video de IA, no creado por ellos, sobre el presunto vínculo del Gobernador pevemista Ricardo Gallardo con una organización criminal, y por publicar una foto de la senadora Ruth González, esposa de Gallardo, donde aparece con el Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, lo que habría afectado su imagen.

Leopoldo Maldonado, director Regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, explicó que Eréndida y Alejandra fueron procesadas y están sujetas a 3 meses de prisión preventiva, por uso indebido de imagen y delito contra la identidad.

En el caso de Christian Herrera, se le imputa la difusión dolosa de desinformación e instrumentalización de la Inteligencia Artificial para provocar temor social, debido a la información que divulga su portal.

“Estas detenciones dan cuenta de un clima de incremento exponencial de acoso judicial en México. En este caso, estamos viendo cada vez más casos de criminalización de periodistas en Puebla, en Campeche, en Veracruz, ahora San Luis Potosí, en donde se usa a las fiscalías para investigar y perseguir voces críticas”, señaló.

Información tomada de Agencia Reforma