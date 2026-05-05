Encabeza Gilberto Loya convenio con Fiscalía Anticorrupción para fortalecer inteligencia y combate a la corrupción

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, encabezó la firma de un convenio de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer los mecanismos institucionales en la prevención e investigación de delitos de corrupción.

Durante el acto, Loya destacó que proteger a las familias implica también combatir la corrupción, ya que su impacto en los recursos públicos limita las oportunidades para quienes más lo necesitan. En ese sentido, subrayó que este acuerdo permitirá robustecer las capacidades de ambas instituciones mediante el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia.

Como parte del convenio, la SSPE se comprometió a consolidar los esquemas de coordinación que faciliten el acceso de la Fiscalía a la Plataforma Centinela, lo que permitirá consultar bases de datos, modelos predictivos y documentos estratégicos para agilizar las investigaciones. Asimismo, la Fiscalía podrá integrar su propia información a esta plataforma, fortaleciendo el trabajo conjunto.

El acuerdo también contempla la articulación de esfuerzos a través del C7-IA, con el fin de optimizar recursos y dar seguimiento a las actividades institucionales.

Ambas dependencias garantizarán que el intercambio de información se realice mediante canales institucionales seguros, respetando en todo momento la protección de datos personales, la confidencialidad y las disposiciones legales aplicables.

En el evento estuvieron presentes autoridades de ambas instituciones, entre ellas el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela Holguín, así como representantes jurídicos, de investigación y áreas estratégicas, quienes refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer la transparencia y la legalidad en el estado.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de impulsar estrategias integrales que fortalezcan la seguridad, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana.