Encabeza Gil Loya recorrido por Plaza del Ángel previo al Grito de Independencia

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez realizó un recorrido de supervisión por la Plaza del Ángel, previo a los festejos por la Independencia de México.

En compañía de los subsecretarios de Movilidad, César Komaba; de Estado Mayor, Luis Aguirre y de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez, supervisaron la puesta en marcha de los accesos de seguridad, el cierre de calles y la delimitación de espacios.

Asimismo, Gilberto Loya ingresó al edificio Héroes de Reforma en donde e instaló el Centro de Mando que vigilará todo el operativo durante la noche del Grito de Independencia.

Serán alrededor de 500 elementos estatales, incluyendo cadetes Centinela quienes vigilarán el primer cuadro de la ciudad desde primeras horas del día.