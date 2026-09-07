El PAN y las alianzas-Daniela y Alex, encuentro en La Casona-Maru y Marco, a mano alzada por Chihuahua-Comisión de Gobernación y autonomía de la Fiscalía

Ayer en la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, Jorge Romero y compañía oficializaron lo que se dijo en días recientes: la dirigencia nacional que encabeza permitirá que los Comités Directivos Estatales dialoguen y negocien futuras alianzas con otros partidos políticos en las 32 entidades del país, pues la realidad de cada estado es distinta la una a la otra, además de que escucharán a las militancias locales al respecto, sin embargo, la última palabra la tendrá el Comité Ejecutivo Nacional. Así que no es casualidad que apenas unas horas después de confirmarlo, hoy a las 8:30, la dirigente estatal azul, Daniela Álvarez, tendrá la primera reunión con su homólogo del PRI, Alex Domínguez, con quien se encontrará en un restaurante muy grillo en el Centro de Chihuahua capital para iniciar las pláticas de lo que pudiera ser una alianza entre panistas y tricolores para el proceso electoral que está por comenzar.

Por obvias razones, la reunión ha generado altas expectativas entre panistas y priistas que son proaliancistas y que ven en este encuentro el futuro de sus aspiraciones, en especial porque prácticamente el Revolucionario Institucional ya ve a Marco Bonilla como su candidato a la gubernatura, y es que ahí la cosa irá tersa, tanto los de Acción Nacional como la familia revolucionaria no le ponen bemoles a la candidatura del alcalde de la capital y es casi un hecho que será su abanderado, los roces vendrían después, cuando se hable de alcaldías, diputaciones locales y federales, pero como vamos por partes, lo más seguro es que este día inicie, por fin, ese acuerdo que unirá a los azules y tricolores en un gran proyecto para impedir que Morena y sus aliados pisen Palacio de Gobierno.

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Y para muestra de que los priistas ya ven al alcalde Marco Bonilla como su abanderado, fue el apoyo que los liderazgos tricolores le otorgaron durante la presentación de su 5to Informe, en donde la número dos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Viggiano, aterrizó en Chihuahua capital como representante del jefe nacional ‘Alito’ Moreno, quien por motivos de agenda no pudo estar presente. Además de la senadora priista, ahí anduvieron el dirigente estatal Alex Domínguez, la diputada federal Chela Ortiz y los tres diputados locales que integran el Congreso del Estado: el coordinador Arturo Medina, Memo Ramírez y José Luis Villalobos, los cuales reconocieron el buen trabajo de Bonilla Mendoza al frente de la capital del estado.

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Para no dejar algo en el tintero de lo que fueron los ecos del Informe del alcalde Marco Bonilla, quien se perfila como candidato a la gubernatura, es el poder de convocatoria de figuras de talla nacional que logró el Presidente Municipal de Chihuahua. Tal como se esperaba, la plana mayor del PAN hizo acto de presencia: Jorge Romero y Santiago Taboada representando al CEN; el exsenador Santiago Creel, la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez y la alcaldesa de Cuauhtémoc, CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, así como la expresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, en conjunto con la ya mencionada secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Viggiano, no tuvieron empacho en mostrarle su respaldo al alcalde de la capital chihuahuense.

Pero quien tampoco lo tuvo es la gobernadora Maru Campos, cuyo mensaje al inicio del evento no dejó lugar a dudas de que la jefa del Ejecutivo chihuahuense respalda con todo las aspiraciones de Marco. Esa frase de que aquí en Chihuahua la esperanza siempre será más fuerte que el miedo, el recordar que nuestro estado siempre ha sido la piedra en el zapato de cualquier régimen y la sangre revolucionaria del chihuahuense, fueron el grito de guerra de lo que se viene en lo electoral el próximo año, aunado a lo dicho en el cierre por el propio alcalde, al afirmar que va con todo para defender al estado y de que está más que listo para ello, refrenda que la unidad panista hacia su persona no está en tela de juicio, al contrario, Marco Bonilla ha logrado unir al PAN en torno a su proyecto, y de paso a los priistas que también confían en su persona.

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Los que no andan muy unidos que digamos y anda cada quien por su lado en espera de qué les toca, cuando la dirigencia nacional de Morena por fin se digne en destapar el nombre del llamado “coordinador estatal en defensa de la 4T”, son el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y la senadora, también con licencia, Andrea Chávez… y para muestra lo ocurrido el fin de semana. Y es que mientras Cruz asistió a las Asambleas Informativas morenistas en Chihuahua capital y en Delicias, Andrea Chávez acompañó al senador Juan Carlos Loera a su Informe de actividades legislativas que realizó en Juárez, en donde volvió a quedar demostrado que las diferencias entre Chávez Treviño y Loera de la Rosa con Pérez Cuéllar, de quien no olvidan su pasado panista, son prácticamente irreconciliables, así que en vísperas del destape oficial de la persona que será la candidata o candidato de la 4T a la gubernatura, situaciones como esas dejan en entredicho qué tanto se fracturará el movimiento si por ejemplo Andrea Chávez no resulta ungida… o viceversa.

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Por fin, y tal como se lo adelantamos desde hace días, este lunes a las 12 del mediodía, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado que preside el diputado priista Memo Ramírez, se reunirá para analizar y votar el sentido del dictamen que contiene las iniciativas para otorgar autonomía a la Fiscalía General del Estado, tanto las presentadas por los coordinadores de las bancadas del PAN y MC, Alfredo Chávez y Francisco Sánchez, como la que presentó la fracción parlamentaria de Morena. Así que se prevé exista un debate más o menos intenso, ya que tanto los coordinadores antes mencionados y el de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada, forman parte de dicha Comisión, sin embargo, se vislumbra que aunque los morenistas estén en desacuerdo con el dictamen que ya se tiene preparado, los votos del resto de los integrantes son más que suficientes para que el dictamen se apruebe en positivo y ahora sí venga lo más complicado: lograr la mayoría calificada cuando se vote en el Pleno.