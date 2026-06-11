El jefe de la ONU insta a un “alto el fuego total” en Oriente Medio

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a un “alto el fuego total” en medio de la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, y exigió el restablecimiento del libre tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

A través de sus redes sociales, Guterres advirtió que las restricciones a la navegación en esta vía estratégica están causando “dificultades e inestabilidad en todo el mundo”. Asimismo, alertó que, incluso en el mejor de los escenarios, “estas repercusiones se sentirán durante muchos meses, y los países en desarrollo serán los más afectados”.

“El mundo necesita un alto el fuego total, con el restablecimiento de los derechos y libertades de navegación, de conformidad con el derecho internacional”, concluyó el alto diplomático.