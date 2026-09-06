Domingo con intensas lluvias y rachas de viento para el estado

El monzón mexicano, divergencia en altura, una vaguada en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste del territorio nacional, así como el aporte de humedad del océano Pacífico mantendrán lluvias puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como chubascos en Baja California.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Domingo 06 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (sureste), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (este y oeste) y Yucatán (centro).



Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (costa), Sonora (noroeste, oeste y este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y centro).



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

